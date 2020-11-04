Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistler, ABD seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından TL varlıklar için belirsizliğin azalacağını ifade ediyor. Türkiye'ye karşı "daha güvercin" politika izleyen Trump'ın yeniden başkan seçilmesi hâlinde, piyasada tansiyonun düşmesi bekleniyor. Özellikle S-400 konusundaki "şahin" tutumu bilinen Biden'in galip gelmesi durumunda ise, Beyaz Saray-Ankara hattında pozitif gelişebilecek diyaloglar piyasayı rahatlatacak.

Öte yandan cuma ve pazartesi günü iki hamle yapan Merkez Bankası, dün de swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25'e yükseltti. Sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı artırılarak, para politikasında bir adım daha sıkılaştırmaya gidildi. Bu arada kurlardaki yükselişte şirketlerin açık kapatmak için yaptığı alımlar da etkili oluyor. Firmaların net döviz açığı bir yılda 24,1 milyar dolar azaldı. Böylece Haziran 2013'ten sonraki en düşük seviye olan 162,2 milyar dolara kadar geriledi. 2018'de sınırlanan dövize endeksli krediler ise son bir yılda yüzde 52 düştü.