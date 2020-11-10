Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Piyasalar yeni haftaya oldukça pozitif başlangıç yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni başkanı Naci Ağbal'dan güven veren açıklamalar geldi. Ağbal, “Temel amacımız, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi. ABD başkanlık seçimlerinde de Joe Biden'ın zaferinin kesinleşmesi sonrası, küresel piyasalar üzerinde baskı hafifledi. Asıl rahatlatıcı haber, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer'den geldi. Covid-19 ile ilgili on binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının, hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi. Bu gelişmelerle döviz kurları ve altın geriledi, borsa yükseldi.

BANKACILARLA BULUŞMA

Bu arada TCMB Başkanı Ağbal, pazar günü banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi. Üst düzey bankacılar, karşılıklı genel ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Makroekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade eden bankacılar, taraflar arasında çok rasyonel ve tutarlı konuşmaların geçtiğini belirtti. Bankacıların toplantıda, aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar, piyasanın ihtiyaçları konusunda fikirlerini ilettikleri öğrenildi.

BEKLENTİLER POZİTİF

Naci Ağbal'ın açıklamalarının ve ilk icraatlarının pozitif karşılandığını belirten analistler, “Merkez Bankasının son toplantısında bütün piyasa mütevazı bir faiz artışı beklentisi içindeydi. Bu olmayınca dengeler bozuldu. Ondan sonra Merkez Bankası diğer kanalları kullandı. Ağbal’ın açıklamaları, bunun düzeltilmesi gerektiğine dair inancı kuvvetlendirdi. Olumlu beklenti yükseldi. Dövizdeki gelişmeler de buna bağlı. 19 Kasım’dan önce başka bir toplantı yapılmayacağı iyice netleşti. Bu da faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi. Dövizde olmaması gereken köpüğün bir kısmı gitti. Hâlâ yer var, bu da eylemi gördükten sonra fiyatlanacak. Bu arada aktif rasyosunun kalkacağına dair beklenti de bankaların üzerindeki baskıyı azalttı. Ciddi alımlarla banka hisseleri yukarı gitti” görüşünü dile getirdi.