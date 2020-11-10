Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 11,46 puanlık artışla 1.243,00 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi de 0,95 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
10.11.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
745618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/745618.aspx
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