Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı olarak tayin edilen Lütfi Elvan, ''Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırmak amacıyla; uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye, kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu çerçevede oluşturacağımız politikalarda ilgili bütün tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını vurgulayan Bakan Elvan, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere, mevzuatta, öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, tüm taraflarla iş birliği hâlinde atılacaktır. Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere, insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak, yerli üretim kapasitemizi artıracağız" açıklamasında bulundu.

KARİYERLİ BAKAN

Daha önce Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan; Hazine ve Maliye Bakanlığına tayin edilmeden önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapıyordu. 1962 Karaman doğumlu Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu. İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986’da tamamlayan Elvan, ABD’de Delaware Üniversitesinde ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995’de bitirdi. BM Kalkınma Program’ında Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalışan Elvan, uluslararası kuruluşlardaki tecrübesi bakımından önemli bir isim olarak değerlendiriliyor.

ELVAN BAKANLIK MAKAMINA OTURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, başkanlığını yürüttüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna veda etti. Teşekkür konuşması yapan Bakan Elvan, "Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva. Çok güzel zamanlar geçirdik" dedi. Ardından yeni makamına geçen Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Berat Albayrak’a, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.