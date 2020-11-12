Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bu kapsamda Hatay’da levrek ve çipura; Trabzon, Giresun ve Ordu’da Türk somonu; Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sinop ve Trabzon’da çift kabuklu deniz canlıları (midyeler) ile diğer su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olan alanlarda kabuklu deniz canlıları ve balık üretimine yönelik yeni yetiştiricilik alanlarının yatırıma açılması planlanıyor.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlarda, balık çiftlikleri anlık olarak takip edilecek. Bunun yanı sıra, kişi başına düşen su ürünleri tüketimini artırmak amacıyla ülke çapında kamuoyuna yönelik etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan, su ürünleri stoklarının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Bu çalışmalar çerçevesinde Yapay Resifleri İzleme Projesi ve Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ne devam edilecek. Balıklandırma çalışmaları da bir yandan sürecek. 2021 senesinde 40 milyonun üzerinde yavru balığın kaynaklara bırakılması planlanıyor.