Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının zirve yaptığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen ekonomi için yeni bir seferberlik müjdesi, piyasalara büyük bir moral oldu. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran döviz kurları ile risk dönemlerinde öne çıkan altın hızlı değer kaybetti, ekonomide baharı simgeleyen hisse senedi piyasasında ise gün içinde peş peşe tarihî rekorlar kırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında ilk olarak yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatacaklarını müjdeledi. Ardından yabancı yatırımcıya destek açıklaması geldi. TL'ye güvenin artması için yaptığı çağrı, enflasyon ve işsizlik oranlarının düşürüleceğine dair teminat, ekonomi politikasının “istikrar” üzerine kurulu olacağını açıklaması, cari açığa yol açmayacak yol izleneceğinin vurgulanması ve hızla büyüyen ekonomi için bütün adımların kararlılıkla atılacağının açıklanması üzerine piyasalarda coşku başladı. Cumhurbaşkanı’nın vatandaşlardan tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istemesi üzerine dövizde satışlar hızlandı. Erdoğan “Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz” vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın atacağı her adımda yanlarında olacağı mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına, Lütfi Elvan'ın da Hazine ve Maliye Bakanlığına tayin edilmesinden sonra doların ve altının gerileyip Borsa'nın hızla yükselmesine dikkat çekti.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

TL'ye güven artar V tipi toparlanırız

İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanının serbest piyasanın korunacağına yönelik vurgusunun, Türkiye'nin gerek yatırımlar gerekse tedarikte güvenli liman olduğunu gösterdiğini söyledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç mesajların Türkiye'ye bakışın kısa vadeden orta vadede kaydığını gösterdiğini söylerken, DEİK Başkanı Nail Olpak "Yakın dönemde yaralarımızı güçlü şekilde sarıp yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "Yeni döneme ilişkin veriler umut verici" derken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferbekrlik çağrısıyla birlikte ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanma hızlanacaktır" diye konuştu.

DOLAR 8 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanının ekonomide seferberlik çağrısı, büyüme ve istihdam hedefli program hedefi, rekorlar kıran döviz ve altını çökertti. Geçtiğimiz hafta 8,52 TL'yi geçen dolar 7,87 TL'ye kadar düşerken, 539 lirayı geçen gram altın ise 472 liradan, çeyrek altın ise 765 liradan kapandı. Borsa ise güne tarihî rekorla başladı ve geldiği her seviye yeni rekor oldu. BIST 100 Endeksi günü 1279 puandan tamamlarken, uzun süredir yerinde sayan banka hisseleri ile birçok hissede 'tavan' fiyatlar görüldü. Son 3 işlem gününde yüzde 10 civarında prim görülen Borsa'nın ve piyasaların ekonomide hedeflere dair yeni kararlarla yön bulması bekleniyor.

EKONOMİK SEFERBERLİĞİN YAPI TAŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası süreçte Türkiye'yi öne çıkaracak yatırım programı hazırlıklarına bilhassa önem verdiklerini, bütün bakanlıklar ve iş insanlarıyla birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan bunu "Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" dedi. İşte bu seferberliğin yapı taşları:

ENFLASYON: Sürdürülebilir güçlü büyeme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konudaki mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buradaki engeli aşarak enflasyonu aşağı çekeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımızın bu çerçevede atacakları her adımda yanlarında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

YATIRIM MERKEZİ: Türkiye, yerli ve uluslararası yatırımcı nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr bir cazibe merkezi hâline getirilecek.

İSTİKRAR: Ekonomi politikaları fiyat istikkrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar üzerine oluşturulacak.

BÜYÜME-İSTİHDAM: Büyüme ve istihdamın sağlıklı, sürtürülebilir ve güçlü şekilde sürmesi temin edilecek. Yurt içi tasarruflar ve doğrudan yatırımla finanse edilen bir büyüme ve istihdam yapısı oluşturulacak.

GÜVEN: Ekonomi politikalarında güven ve kretibilite kazanımına daha fazla odaklanılıp ülke risk primi düşürülecek.

ACI DA OLSA DOĞRU REÇETE UYGULARIZ

Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu bu dönemde Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yola devam etmesinin gayet tabii olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı "Bunun için, yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakârlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" teminatını verdi. Erdoğan, “Amacımız dünyanın tarihî bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde Türkiye’yi hedefleri doğrultusunda büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak” ifadesini kullandı.

YATIRIMCIYA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanıp ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve TL'ye güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız görerek, yatırımlara her türlü desteği vereceğiz. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazanç sağlanacak ülkelerin başında Türkiye gelecek. Bunu bütün dünyaya göstereceğiz.

İKİ AYDA İKİ ADET DEV HASTANE

İki ayda biri eski Yeşilköy Havalimanı yanında bir diğeri de Sancaktepe'de 1.006 odalı hastaneler inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan "Cumhuriyet tarihinde bunun örneği var mı? Yok böyle bir şey. Dünyada var mı? Yok böyle bir şey. Bunları söylerken sadece bin altışar odalı değil, bir de bunların içinde on sekizer ameliyathane ve tomografi, MR, ultrason vs. bütün bu donanımlar da bu hastanelerimizde var. Böyle bir adım attık. Niçin buraları tercih ettik? Olur ya, yurt dışından gelecek hastalar Yeşilköy Havalimanına insin, hemen oradan üç beş dakikada hastaneye ulaşsın. Diyoruz ya sağlık turizminde de bir adım atacağız. İşte bunun adımlarını da böylece atmış olduk. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere yüklenici firmaları, bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum” dedi.