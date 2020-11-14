Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ ve ‘İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek İstanbul Mobilya Fuarı, kaplayacağı alan ve konuk edeceği marka sayısıyla Avrupa ve Türkiye’nin en büyük organizasyonu olacak.

ON BİN ALICI GELECEK

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın en büyük 10 bin alıcısının davet edildiği fuarda 2021 yılı için bir milyar dolarlık iş bağlantısı yapılmasının beklendiğini ifade ederek “İstanbul Mobilya Fuarı 23 salonda 3.000’den fazla yerli ve yabancı markanın katılımı ile düzenlenecek. Pandemi döneminde yüzde 50 kayıp yaşamıştık. Kasım ayında bu açığı kapattık. Kalan 45 günde ise artışa geçeceğiz. Hâlihazırda dünya mobilya pazarından yüzde 2 pay alan sektörümüz, tedarik zincirini de kendisinden yana çevirebilirse sadece iki yıl sonra bu payı yüzde 3’e çıkarabilir” diye konuştu.

PANDEMİDE EVİ KEŞFETTİK

Güleç, pandemi döneminde insanların uzun süre kaldıkları evlerini keşfettiğini ve ihtiyaçlarını gördüğünü dile getirerek, bu durumun kendileri için fırsat olduğunu kaydetti. Eskiden takım olarak alınan mobilyaların artık tek tek alındığını belirten Güleç, “Artık misafirler için değil kendimiz için mobilya alıyoruz” dedi.

TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, 1 Eylül itibarıyla yeniden fuar yapmaya başladıklarını ifade ederek şunları söyledi: Bu süre içinde iki tane fuar yaptık. Çok başarılı sonuçlar aldık. Şimdi TÜYAP ve İstanbul Fuar Merkezinde aynı anda yapılacak bütün sektörlerin en büyük fuarına hazırlanıyoruz. 100’ün üzerinde ülkeden on binlerce kişiyi bu fuara getirmeyi amaçlıyoruz. Bu fuarla Türkiye; Avrupa başta olmak üzere mobilyada ithalatçı durumunda bulunan bütün ülkelerin çekim merkezi hâline gelecek.

ABD'LİLER TÜRK MOBİLYASINA TALİP

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumundaki ABD’den alıcıların Türkiye’ye gelmeye başladığını söyledi. Güleç, “Beş yıl önce ABD’ye biz gidiyorduk, şimdi Amerikalı markalar Türkiye’deki fabrikaları gezmeye geliyor” dedi. Geçen yıl ABD’ye 129 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün bu yıl ilk 10 ayda bu rakamı 140 milyon dolara çıkardığını kaydeden Güleç, sene sonunda ise bu rakamı 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. ABD’den şu anda gelenlerin deneme siparişleri olduğunu vurgulayan Güleç, “50 milyar dolarlık ithalat yapan ABD’ye kısa vadede 1 milyar dolar, orta vadede ise 3 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz.”