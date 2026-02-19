İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 40,48’e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık’ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, yağışlarla yükselişini sürdürdü. Yılbaşından bu yana 207,36 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı son 14 gün içinde yüzde 6,75 oranında arttı. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

Şehre su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı dün itibarıyla 351,32 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında şehre su sağlayan Melen’den 94,57 milyon, Yeşilçay’dan da 41,81 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 136,38 milyon metreküp su alındı. İstanbul’da önceki gün ise 2 milyon 996 bin metreküp su tüketildi.

SON ON YILIN EN DÜŞÜN İKİNCİ SEVİYESİ

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası