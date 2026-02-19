Günlerdir merak ediliyordu… Taburcu olan Hakan Taşıyan’dan uzun süre sonra ilk kare!
Hakkında çıkan sağlık haberleriyle gündemde olan Hakan Taşıyan’dan günler sonra ilk fotoğraf geldi. Usta sanatçının paylaşımı, sevenlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.
Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını endişelendirmişti.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli geçiren ünlü sanatçı yaşadığı belirtilerin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sağlık durumunun kritik olduğu da ileri sürülen haberler büyük yankı uyandırmıştı.
MENAJERİ DURUMUNU AÇIKLADI
Konuya ilişkin açıklama ise Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz’dan geldi. Canayaz, kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sanatçının sırt ağrısı şikayetiyle tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu ifade etti. Organ nakli geçmişi nedeniyle doktorların Taşıyan’ı kontrol altında tuttuğunu söyledi.
TABURCU OLDU
Öte yandan Hakan Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarına son durumunu gösterdi. Taburcu olan sanatçının paylaşımı, sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.