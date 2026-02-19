Sony, PlayStation Plus Deluxe ve Extra üyeliklerinin yıllık ücretlerinde indirim başlattı. İşte indirimli güncel fiyatlar...

Sony, PlayStation kullanıcılarının merakla beklediği indirimi açıkladı. Oyun fiyatlarının hızla arttığı dönemde marka PlayStation Plus kullanıcılarına neredeyse yüzde 35’e varan bir indirim sundu.

Her ay eklenen hediye oyunlarla oldukça geniş bir ücretsiz oyun kataloğuna sahip olan Deluxe ve Extra üyelerin yıllık ücretleri oldukça ulaşılabilir seviyeye geldi.

En üst düzey üyelik olan Deluxe üyeliğin fiyatı 4266 TL’den 2772’ye düştü. Klasik PlayStation oyunları ve oyun deneme sürümlerini sunan bu paket, abonelik yenilemek veya yeni üye olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken fırsat olarak görülüyor.

Bir alt kademe kayıt olan Ekstra paketinde ise 3645 TL olan yıllık ücreti 2733 TL'ye geri verildi. Yani yüzde 25'lik fiyat indirimi sunuluyor.

İki hasta arasında sadece 39 TL'lik kalmış durumda.

PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına büyük indirim

ŞUBAT 2026 OYUNLARI

Sony’nin PlayStation Plus aboneleri için her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Şubat 2026 için PS4 ve PS5 konsolları için ücretsiz oyunlar da açıklandı.

-Undisputed - PS5

-Subnautica: Below Zero - PS5, PS4

-Ultros - PS5, PS4

-Ace Combat 7: Skies Unknown - PS4

Haberle İlgili Daha Fazlası