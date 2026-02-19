Görevden alınan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ‘Kent Uzlaşısı’ davasında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Avukat Hüseyin Ersöz, 121 sayfalık gerekçeli kararda mahkumiyet değerlendirmesinin 3 sayfa olmasına tepki göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını duyurdu. Ersöz, gerekçeli karar olarak mahkemenin hükmünü gizli tanık beyanlarına dayandırdığını ifade etti.

Görevden alınan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer

“SADECE 3 SAYFA”

Avukat Ersöz, 121 sayfadan oluşan gerekçeli kararın ilk 43 sayfasının iddianame ve Savcılığın esasa ilişkin mütalaasından, 43-86. sayfalarının ise Ahmet Özer'in savunmalarından oluştuğunu belirtti.

Ersöz, "86-99. sayfalar gizli tanık beyanlarından, 100-116. sayfalar ise Mahkemenin yazışmaları sonucu dosyaya giren lehe delillerden oluşuyor. '116-119. sayfalar Mahkeme değerlendirmesi', 119-121. sayfalar ise hüküm bölümünden ibaret. Özetle Mahkemenin mahkumiyet kararına gerekçe oluşturan değerlendirmeleri, 'sadece 3 sayfa'!" dedi.

İSTİNAF'A BAŞVURACAK

Ersöz, mahkemenin hükmünü, gizli tanık beyanlarına dayandırdığını belirtti. Mahkeme kararına karşı, İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını duyuran Avukat Ersöz “Anayasa ve Kanunların belirlediği adımları da teker teker atacağız” dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün X hesabından paylaştığı gerekçeli karar

NELER OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK üyeleri ile irtibatta olduğu iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim 2024’te gözaltına alınan, ardından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmıştı. “Kent uzlaşısı” davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

“DELİLLER DOSYAYA KONULMADI”

Suçlamaların toplanan deliller ve tanık ifadeleriyle çürütüldüğünü belirten Özer şunları söylemişti:

Özgeçmişim, yayınlarım, konuşmalarım terörle yan yana getirilemez. Mütalaada, iddianamedeki iddialar ileri sürülmeye devam etmiştir. İddia makamının, savunmamı dikkate almaması esef vericidir. Bütün haklarım ihlal edildi. Lehe olan deliller dosyaya konulmadı. Ben ve avukatlarım iddiaları çürüttük. Halimi anlattım size. Bu çerçeve içerisinde bundan sonraki söz sizin ve vicdanınızın sesidir. Bazen bir karar, bir ülkenin daha iyi bir yol almasına katkı sağlayabilir.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün, varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtilmişti.

“MADDİ DESTEK” İDDİASI

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığı vurgulanmıştı.

135 SUÇ UNSURU

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları aktarılan iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi verilmişti.

“ESENLER'DE BİR EVDE GÖRÜŞTÜ”

"Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak'la Esenler'de bir evde görüştüğü, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılmıştı.

Örgütün sözde güncel KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar'la görüntülü konuşan Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir. Aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir." şeklinde tanıttığını dile getirdiği kaydedilmişti. Kavak'ın, görüntülü görüşmeden sonra Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyip para talep ettiği, şüphelinin de iş insanı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer almıştı.

1 MİLYON 289 BİN 480 LİRALIK GİRİŞ

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği de kaydedilmişti.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kurla 1 milyon 289 bin 480 liralık giriş olduğu da belirtilmişti.

7 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

