Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye ekonomisi geçen hafta yaşanan pozitif gelişmelerin ardından geleceğe oldukça pozitif bakıyor. Aylardır "normalleşme" adımlarıyla beraber ciddi toparlanma sürecine giren Türkiye, gerçek potansiyelini de göstermeye başlamıştı. Bu kapsamda ihracat, ekimde 17,3 milyar dolarla bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık performansa imza attı. Sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 8,1 artış göstererek, Türkiye'nin, Avrupa'nın üretim üssü hâline geldiğini teyit etmişti. Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 oldu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı da 0,8 puan yükselerek yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Reel ekonomide yaşanan bu pozitif gelişmelere, geçen hafta "güven artırıcı ve olumlu algıları güçlendiren" gelişmeler eklendi. Ekonomi yönetimi yenilendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TCMB Başkanı Naci Ağbal, açıklamalarıyla piyasaların beklentisini karşıladı.

YENİ EKONOMİ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararlı mesajlar vererek, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini vurguladı. Erdoğan, "İlgili bütün kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği hâlinde, ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi; yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi politikalarımızı; fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Önceliğimiz, enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak temel önceliklerimiz arasındadır. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu da biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız da süratla devam ediyor. Bütçeden sonra bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri, ilgili bütün taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz" şeklinde konuşarak, güçlü mesajlar verdi.

YABANCILAR DÖNÜYOR

Yeni dönem parametrelerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda gözle görülür toparlanma başladı. Ülkenin hiç bir dinamiği ile ilgisi olmadan aşırı yükselmiş döviz kurları dizginlendi. Dolar ve avroda haftalık bazda gerileme yüzde 10’u buldu. Dolar 7,66’ya, avro da 9,06’ya kadar çekildi. Borsa cuma gününü 1.291,29 puandan tamamlayarak bütün zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Rekor üstüne rekor kıran endekste haftalık değer artışı yüzde 10'a yaklaştı. Türkiye’nin beş yıllık risk primi (CDS) 550’lerden gerileyerek 400 puana kadar düştü. Yeni dönem sinyalini alan yabancı yatırımcılar dönüş sinyali verdi. Türkiye piyasalarına yabancı girişinin geçen hafta 1 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Yakalanan bu pozitif havanın devamı için önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Merkez Bankasının kararları dikkatle takip edilecek. 19 Kasım'daki toplantıda Türk lirasını destekleyen, para politikasında sadeliği sağlayan, enflasyonu dizginleyecek, fiyat istikrarı ve finansal öngörülebilirliği sağlayacak adımlar atılacak. Böylece yatırım ortamı iyileşecek, hem para piyasalarına hem reel sektöre yabancı girişleri artarak devam edecek.

DOLARDA TAHMİNLER DAHA DA AŞAĞILAR

Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısından etkili adımlar bekleyen finansal kuruluşlar, TL tahminlerini de güncelledi. TD Securities doların 7,13'e, Societe Generale ise 6,92'ye kadar gerileyebileceğini öngördü. TCMB'nin fonlama faizi son dönemde yüzde 14'ün üzerine çıkmıştı. Politika faizi ile makas 4 puan açılmıştı. 19 Kasım'da, politika faizinde buna yönelik hamle bekleniyor.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ POZİTİF

REFORM VURGUSU, BEKLENEN ATILIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ekonomi politikalarındaki değişiklik" ve "yapısal reformlarla yatırım ortamının iyileştirileceği" yönündeki açıklamaları, iş dünyasında da pozitif karşılandı.

¥ TÜSİAD: Serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi ve ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması önemli. Makroekonomide dengeyi yakalamak, sürdürülebilir bir büyümeye dönmek için finansal istikrar önem taşıyor.

¥ MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Yatırımlardan dış ticarete, istihdamdan mali politikalara kadar birçok alanda yeni bir stratejiye ihtiyacımız var. Sektörlerin, kendi kendine yeterlilik politikaları artırılmalı.

¥ DEİK Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin üretim potansiyelini ve büyük pazarlara olan coğrafi yakınlık avantajlarını, hem mali hem hukuki açıdan, yeni bir güven inşası ile vitrine çıkarmamız büyük bir önem taşıyor.

¥ TİM Başkanı İsmail Gülle: İstikrar vurgusu, çok daha verimli döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor. Serbest piyasanın korunması, hukuk ve finansal konularda reformlar, makroekonomik dengelere olumlu yansıyacak.

¥ İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Aşı ile ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken Cumhurbaşkanı’mızın açıklamaları da Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Reform vurgusu, beklenen atılımı gerçekleştirecek.

¥ İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Piyasa dostu yaklaşımın benimseneceğinin altının çizilmesi, önümüzdeki günlerde ekonomimizin test edeceği bir konu olacaktır. Merkez Bankasının güçlü duruşu her zaman çok önemli olmalıdır.

¥ YASED Başkanı Ayşem Sargın: Hukukun üstünlüğüne dayanan, ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin bütün yatırımcılar için cazibe merkezi olacağı muhakkak.