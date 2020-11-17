Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının (KOBİA) kuracağı “Karabağ Azerbaycan’dır” standında temsil edilecek. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, “Türk iş adamlarının, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde, iş kurma ve istihdam oluşturmada aktif rol almalarını bekliyoruz” dedi.
Azerbaycan Karabağ'a yatırımcı çağıracak
17.11.2020 - 05:04 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 05:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, 18-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtacak.
Etiketler : MÜSİAD EXPO 2020,
746984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746984.aspx
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