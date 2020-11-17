Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının (KOBİA) kuracağı “Karabağ Azerbaycan’dır” standında temsil edilecek. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, “Türk iş adamlarının, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde, iş kurma ve istihdam oluşturmada aktif rol almalarını bekliyoruz” dedi.