Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 95 ülkesinde irtibat noktasına sahip Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin organize ettiği dev fuar bugün başlıyor. İstanbul TÜYAP'taki "MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı" 21 Kasım'a kadar devam edecek. Fuarda, yerli ve millî üretim ile Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir programın hazırlandı. Sağlık ve hijyen tedbirleri açısından her türlü tedbir ve güvenliğin alındığı fuar; sanayi ve iş dünyasının öncü firmaları ile kamu kurumlarını bir araya getirecek. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO, böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon" dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, MÜSİAD'ın geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu, dolayısıyla fuara yurt dışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımının beklendiğini söyledi. Kaan "Böyle bir organizasyonu düzenlemekten duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Bu mutluluk, ülkemize faydalı olmanın ve MÜSİAD olarak bu topraklara olan inancımızı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur. MÜSİAD bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020'de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla anlaşma imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında adım atacağız. MÜSİAD EXPO'nun bu yılki ilklerinden biri, ilk defa açılacak 'Girişimcilik Alanı' olacak. Türkiye'nin önemli gücü hâline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle bu holde buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaan, bu yılki EXPO'da karavan üreticilerine de yer verdiklerini aktararak, millî elektrikli araçların gösteriminin gerçekleştirileceğini bildirdi. Ticaret hacminde daha önceki senelerde olduğu gibi önemli rakamlara ulaşmayı beklediklerini dile getiren Kaan "Sıkı tedbirler aldık, herkesi bir günde içeri almayacağız. Fuarı 60 bin metrekarede gerçekleştireceğiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Bilim Kurulunun aldığı tüm kurallar uygulanacak. Önceliğimiz insan sağlığını korumak, Türkiye'de de hayat devam ediyor, fuar kapsamında 8'de 1 kuralına mutlaka uyulacak" ifadelerini kullandı.

SANAL ORTAMDA DEVAM EDECEK

"Küresel ticaret burada" sloganıyla yapılacak fuar, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan MÜSİAD EXPO'ya, 200'e yakın firma iştirak ediyor. 88 ülkeden alım heyetinin gelmesi kesinleşti. Venezuela, Hollanda, Endonezya, Kongo ve KKTC'den millî katılımlar olacak. Fuar, sanal âlemde de 10 gün devam edecek. Fiziki etkinlikler sona erdikten sonra, dijital platformdan da ticaret yapılabilecek. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri alınacak. Temassız teknolojiler kullanıma sunulacak.