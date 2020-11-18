Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış ekipleri ve görevlilerin Turkcell şebekesi üzerinden data kullanımı üç gün boyunca 3 bin GB oldu. Artış miktarı sadece bir günde normal zamana göre yüzde 245 yükseldi. Konuşma süresi de aynı şekilde yüzde 109 artarak toplamda yaklaşık 40 bin dakika olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı Formula 1 yarışlarına Türk seyircisi ekran başında büyük ilgi gösterdi. Turkcell’in dijital televizyon uygulaması TV+ üzerinden 350 bini aşkın yarışseverin Formula 1’i takip ettiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak biz de üzerimize düşeni yaptık” dedi.