Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

Daha önce Eceabat bölgesindeki rehabilitasyon çalışmaları yapan ve Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim olan Tevfikiye köyünü arkeo-köye dönüştüren Opet son olarak 5.000 yıllık tarihi olan Çıplak köyünü de Etno-köye dönüştürdü. Çıplak köyü için 10 milyon lira harcama yapan Opet'in yıllık sosyal sorumluluk bütçesi de 20 milyon lira olarak belirlendi. Çalışmalar kapsamında köyde sokaklar yenilendi, evler onarıldı, köyün kadınlarının el emeği yiyecekler üretmesi için atölyeler açıldı, sebze meyve satmaları için stantlar kuruldu, bütün çalışmalar köyün kültürel mirasını da koruyup yansıtacak şekilde düzenlendi. Bu projenin de tamamlanmasıyla birlikte 2006 yılından bu yana sürdürülen Tarihe Saygı Projesi'ne harcanan toplam tutar ise 300 milyon liraya ulaştı.

Opet'in Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Anadolu'daki pek çok köy gibi zengin bir tarih ve kültüre sahip olan Çıplak köyünün Schiliemann ile başlayan arkeolojik çalışmalarının da bu noktada olmasına vurgu yaptı. Öztürk konuşmasında köyün yeni çehresini tasarlarken, tarihin izlerini bugüne yansıtmaya, köyün tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlaması için katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını da anlattı, Çanakkale'deki değişimi gören diğer illerden de çok sayıda davet aldıklarını dile getirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Rüstem Aslan da Opet'e bölgeye katkılarından dolayı teşekkür etti.