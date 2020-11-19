İstanbul Kapalıçarşı’da 453,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,70 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 9 liradan, 413,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,60 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 940 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satıldı.
Altında sert düşüş sürüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
19.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.
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747562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/747562.aspx
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