Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk aşamada elektrik üretim ve dağıtım sektörü için özelleştirilen sistem sahada gerçekleşen elektrik kaynaklı kazaların büyük ölçüde önlenmesini amaçlıyor. Sistem, makine öğrenimi ve derin öğrenme tabanlı görüntü işleme altyapısıyla; trafo, pano, elektrik hattı alanlarında işlem öncesi ve sırasında personelin kıyafet/ekipman uygunluğunu akıllı şekilde analiz ederek uygun olmayan veya eksik ekipman/kıyafet tespiti yaparak anlık olarak amir pozisyondaki kişilere durum hakkında uyarı verilmesini sağlıyor. EWSAI elektrik enerji dağıtım operasyonlarındaki iş güvenliği seviyesini yüzde 90 doğruluk oranında sağlıyor. Ayvos CEO’su Eray Hangül, “Proje çerçevesinde saha şartlarında operasyon maliyetini düşük tutacak, bakımı ve değişimi kolay ürünlerin tercih edilmesi müşterilerin duyabileceği sipariş sürecindeki belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır” şeklinde konuştu.