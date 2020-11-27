Ons fiyatları, 1.800 doların da altına inerek, temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 1780 sınırına çekilen ons sebebiyle gram altın da 450 TL'nin altına düştü. Analistler, 1.760-1.780 arasındaki desteğin tutmaması halinde, 1.600 dolara kadar düşüş bekliyor. Bu durumda gram altında da 400-420 seviyelerine çekilme  söz konusu olabilecek