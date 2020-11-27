Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ons fiyatları, 1.800 doların da altına inerek, temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 1780 sınırına çekilen ons sebebiyle gram altın da 450 TL'nin altına düştü. Analistler, 1.760-1.780 arasındaki desteğin tutmaması halinde, 1.600 dolara kadar düşüş bekliyor. Bu durumda gram altında da 400-420 seviyelerine çekilme söz konusu olabilecek