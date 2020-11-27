Ons fiyatları, 1.800 doların da altına inerek, temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 1780 sınırına çekilen ons sebebiyle gram altın da 450 TL'nin altına düştü. Analistler, 1.760-1.780 arasındaki desteğin tutmaması halinde, 1.600 dolara kadar düşüş bekliyor. Bu durumda gram altında da 400-420 seviyelerine çekilme söz konusu olabilecek
Altın, o seviyeyi de aşağı kırdı! 'Gram gram' eriyor
27.11.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgına karşı aşı gelişmeleri ve ABD seçimlerine dair belirsizliğin bitmesiyle birlikte, altının onsunda yaşanan gerileme hızlandı.
Etiketler : gram altın,altın fiyatları,
749407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749407.aspx
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