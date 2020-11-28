Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk Savunma Sanayii yeni silahlarla gücüne güç katacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı itibarıyla Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca projelerinde teslimatların başlayacağını, TCG Anadolu'nun da envantere gireceğini açıkladı. Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türk Savunma Sanayii’nin geldiği noktaya ve ihracat kapasitesine dikkat çekerek "2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu veriler, savunma ihtiyaçlarımızı daha fazla yerli ve millî imkânlarla karşıladığımızı ve ürünlerimize yönelik uluslararası talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde; ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir" dedi.

HAVADA VE DENİZDE KUŞ UÇMAYACAK

Oktay yeni projeler hakkında ise şu bilgileri verdi: Atak helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve Anka İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, Gökbey helikopterimiz ve Akıncı İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'lar için yerli ve millî imkânlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor. Türkiye'nin test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatıldı. MİLGEM projemizin beşinci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'yeni tip denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Katmanlı hava savunma mimarimizin oluşturulması amacıyla; Hisar-A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek Hisar A+ seviyesine çıkarılmış; Hisar-O’nun artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başlatılmıştır. Korkut sahada aktif olarak kullanılmakta olup Sungur portatif hava savunma füzemizin harp başlıklı atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TAHRİBAT GÜCÜ YÜKSEK AKILLI FÜZELER

Oktay şöyle devam etti: Türkiye'nin ilk Millî Hava-Hava Füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk millî deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir. AR-GE projeleriyle, katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka, geniş bant haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 itibarıyla Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG Anadolu'yu envantere almayı planlıyoruz.