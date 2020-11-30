Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Deniz ticaret filosunun yenilenmesi konusunda yeni bir adım atıldı. Buna göre ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış gemiler hurdaya ayrılacak. Bunların yerine inşa edilecek gemilere teşvik sağlanacak. Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre teşvik; 1.000 ila 5.000 groston olan, 20 yaş ve üzeri gemileri kapsayacak. Bunlar arasında çeşitli yük gemileri, konteyner ve genel yük gemileri ile özel amaçlı gemiler de bulunacak. Teşvik için başvurular her yılın temmuz ayı içerisinde gerekli belgelerle yapılabilecek. Hurdaya ayrılacak gemiye verilecek teşvik miktarı, boş ağırlık ve güncel hurda fiyatının çarpılmasıyla tespit edilecek. Teşvikten yararlanılabilmesi için geminin son 1 yıldır mülk sahibinde olması gerekecek. Başvuru yapıldığı sırada geminin sabıka kaydı, seferden meni, ipotek ve haciz gibi durumları olması hâlinde, destekten yararlanılamayacak. Yine destek için, geminin son bir yıl içerisinde liman devleti kontrollerinde ‘tutulmamış’ olması gerekecek. Denizcilik sektörü bir süredir hurda teşviki bekliyordu. Türkiye’de yaklaşık 700 ticari geminin 200’ünün, 30 yaşın üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu gemilerin yaşı ilerledikçe batma ihtimali ve uluslararası limanlarda ‘tutulma’ riskleri artıyor.