Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz, "Son zamanda taşınmaz arayışı arsaya yöneldi. Araziye olan talep arttı. Hem oturumluk hem de yatırımlık arsa arayışları var. Şehir hayatından uzaklaşmak ve tarımsal üretime yönelmek isteyen kişilerin arsaya yönelmesi, talebi iki katına çıkardı" dedi.
Advance Gayrimenkul Genel Müdürü Hüseyin Sal da şunları söyledi: Covid-19 da şehirden kırsala kaçış eğilimini hızlandırdı. Yatırım planları da arsa ve tarlaya kaydı. Bu trendin devam edeceğine inanıyoruz. 2021, gayrimenkulde arsa yılı olabilir. Değerlerde ortalama yüzde 25-30 artış yaşanabilir. Bu süreçte talebin en çok yoğunlaştığı iller; İzmir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Edirne oldu.
Arsa fiyatları yüzde 30 artabilir
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, pandemi ve tarıma ilgi sebebiyle bu yıl arsa satışında, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşanmıştı. Ocak-ekim döneminde 368 bin 215 arsa satışı yapılmıştı. Bu ilginin gelecek yıl da artarak devam etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, “Yatırım planları arsa ve tarlaya kaydı. Bu trendin devam edeceğine inanıyoruz" görüşünü dile getiriyor.
Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz, "Son zamanda taşınmaz arayışı arsaya yöneldi. Araziye olan talep arttı. Hem oturumluk hem de yatırımlık arsa arayışları var. Şehir hayatından uzaklaşmak ve tarımsal üretime yönelmek isteyen kişilerin arsaya yönelmesi, talebi iki katına çıkardı" dedi.
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