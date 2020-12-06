Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz, "Son zamanda taşınmaz arayışı arsaya yöneldi. Araziye olan talep arttı. Hem oturumluk hem de yatırımlık arsa arayışları var. Şehir hayatından uzaklaşmak ve tarımsal üretime yönelmek isteyen kişilerin arsaya yönelmesi, talebi iki katına çıkardı" dedi.

Advance Gayrimenkul Genel Müdürü Hüseyin Sal da şunları söyledi: Covid-19 da şehirden kırsala kaçış eğilimini hızlandırdı. Yatırım planları da arsa ve tarlaya kaydı. Bu trendin devam edeceğine inanıyoruz. 2021, gayrimenkulde arsa yılı olabilir. Değerlerde ortalama yüzde 25-30 artış yaşanabilir. Bu süreçte talebin en çok yoğunlaştığı iller; İzmir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Edirne oldu.