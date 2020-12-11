Spot piyasada 11 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 747,13 lira, satış fiyatı 765,81 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 466,77 lira, satış fiyatı 467,25 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 11 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 747,13 lira, satış fiyatı 765,81 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 466,77 lira, satış fiyatı 467,25 liradan işlem görüyor.
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