Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ve zincir mağazalarda yüzde 1’lik raf alanının coğrafi işaretli ve yöresel ürünlere ayrılması uygulamasında Bakanlık, raf alanını artırmayı planlıyor. Hâlihazırda 286 firma, 300 markasıyla Turquality Programı kapsamında destekleniyor. Bakanlıkça, ticaret erbabına sağlanan ikinci destek paketi ise “tasarım destekleri” olarak öne çıkarken, bu çerçevede, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, istihdam, patent tescili, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları tasarıma dair birimlerin giderleri gibi birçok masraflarına destek sağlanıyor.

Öte yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması ve bu ürünlerin tüketiminin özendirilmesi amacıyla perakende olarak satışa arz edilen mal veya hizmetlere ilişkin fiyat etiketlerinde bulunması gerekli unsurlar arasına “Yerli Üretim” logosu da eklenmişti. Bu logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı kullanımına karşı idari yaptırımlar devreye alındı. Buna göre, fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için idari para cezası uygulanırken, tanıtımlarda logoyu haksız ve yersiz kullananlar hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklamın yayınlandığı mecraya idari para cezası uygulamaları gerçekleştirildi.