İstanbul Kapalıçarşı’da 466,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,80 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 96 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 25 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
16.12.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,80 lira oldu.
Etiketler : altın,altın fiyatları,
753606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753606.aspx
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