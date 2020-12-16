Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 466,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,80 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 96 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 25 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.