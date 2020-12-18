Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 milyonun üzerinde istihdamın gerçekleştiği sektörün dinamik yapısına bağlı olarak değişiklik yapılmasının gündemde olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; geleneksel perakendeciliğin destekleneceğini, coğrafi işaretli ürünlerle yöresel ürünlere yönelik farkındalığın artırılacağını söyledi. 3,2 milyon işletmenin 733 bininin perakendedefaaliyet gösterip, 931 milyar lira ciro oluşturduğunu vurgulayan Pekcan; 6585 sayıl Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki değişikliğin, sektörün taleplerine göre yapılacağını anlattı. Pekcan, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler kanunu ile, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi ve tanıtma-kullanma kılavuzu yönetmelikleri ile tüketicinin koruma alanını genişlettiklerini hatırlattı. Son dönemde pandemi etkisi ve beraberinde gelen tedbirler sebebiyle, perakende sektörünün temsilcileri, ciddi sıkıntı yaşadığını dile getirmişti. Yapılacak düzenleme ile bunlara da tedbir alınması ve sektörün sıkıntılarının en aza indirilmesi sağlanacak.