Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, atışlarda yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzilde başarıyla imha edildiğini belirterek “Bu son test, normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandığı için birkaç ay gecikti. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik ve füzemize entegre ettik. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla, dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli ve milli ürünlerle envantere almaya hazır hâle getirdik. HİSAR A+ füzemizin seri üretimi hayırlı olsun” dedi.
HİSAR A+ seri üretime hazır
19.12.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Projesi’nde kabul atış testleri başarıyla tamamlandı.
Etiketler : hisar a+,
754082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754082.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER