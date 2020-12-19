Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, atışlarda yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzilde başarıyla imha edildiğini belirterek “Bu son test, normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandığı için birkaç ay gecikti. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik ve füzemize entegre ettik. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla, dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli ve milli ürünlerle envantere almaya hazır hâle getirdik. HİSAR A+ füzemizin seri üretimi hayırlı olsun” dedi.