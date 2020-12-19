Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini, gelişimini amaçlayan ve bunun için de küresel girişimcilik ekosistemiyle köprü olma hedefiyle Küresel Girişimcilik Ağı’nın (GEN) ülkemizdeki ayağı olarak faaliyet gösterecek GEN Türkiye kuruldu. GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın olurken Başkan Yardımcıları Gülden Yılmaz, Hande Çilingir, Sezai Hazır ve Göktekin Dinçerler oldu. GEN Türkiye’nin yönetim ve icra kurullarında; Ali Sabancı, Cem Sertoğlu, Emine Erdem ve Orhan Turan gibi girişimcilik konusunda ülkemizin önde gelen birçok ismi yer alıyor. Türkiye’nin önceliklerine yönelik programlar geliştirmeyi hedefleyen platform, 178 ülkede faaliyet gösteren GEN’in gerçekleştirdiği programları da Türk girişimcilerle buluşturmayı planlıyor. Girişimcilere, mentor desteğinin yanı sıra ‘melek yatırımcı’larla bir araya gelme fırsatları sunacak olan GEN Türkiye, 2021 yılı itibariyle girişim hızlandırma programlarına, network etkinliklerine, hackathon’lara ve eğitimlere başlayacak.

KÂRLI OLDUĞUNU ANLATMALIYIZ

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, insanların kendi ceplerindeki parayla girişimci olmasının artık geride bırakılması gerektiğini belirterek “Bu sebeple bu alana para girmesi gerekiyor. Benim 36’dan fazla ‘melek yatırımım’ var, bu alanın kârlı olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor. GEN Türkiye’yi, bu ağın üyesi 178 ülke ile birlikte dünyadaki girişimci sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı girişimci ekosistemleri oluşturmak ve bu alandaki bilgilerimizi paylaşmak amacıyla kurduk” dedi.

PARAYA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, platformun hedefleri hakkında bilgiler verdi. Insider CEO’su Hande Çilingir, “Türkiye’deki girişimcileri ve girişimlerini, global alanda rekabet edebilir düzeye getirmeyi amaçlıyoruz” derken Habitat Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır “GEN Türkiye ile hedefimiz; Türkiye’nin bir ucundaki girişimci ile dünyanın bir ucundaki girişimci arasında köprüler kurmak” diye konuştu. Turkven Direktörü Göktekin Dinçerler de “Ülkemizdeki politika yapıcılar ve kamu ile iş birliği içerisinde yenilikçi, düzenleyici değişikliklerin geliştirilmesi ve gerekli olan politika araçlarının belirlenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise “GEN Türkiye'nin hedefi; ülkemizdeki gelecek vaat eden girişimcileri belirlemek, finansmana ve diğer destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu hedef doğrultusunda girişimciler için uluslararası hibe programları, girişimcilik yarışmaları, hızlandırma programları, melek yatırımcılarla buluşma programlarını GEN Türkiye çatısı altında gerçekleştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.