Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü, pandeminin damga vurduğu 2020 yılında inişli-çıkışlı dönemler geçirdi. Buna rağmen sektör, 2019'a göre daha pozitif rakamlarla yılı kapatmaya hazırlanıyor. Bu senenin ocak-kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 adetlik konut satışı gerçekleşti. Önceki yıla kıyasla yüzde 21,5’lik artış yaşandı. Son dört aydır da yabancıya satış giderek yükseliyor. Burada da kasım ayında yüzde 24,4 oranında artış yakalandı.

Mars Investment Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak "Sektör, bu senenin sonunda yabancıya satışlarda 7 milyar dolarlık gelir bekliyor. 2021'de ise 10 milyar dolarlık bir satışın işaretini alıyoruz. Bu çok önemli ve umut verici" dedi. Bugüne kadar 59 ülkeden uluslararası gayrimenkul yatırımına aracılık ettiklerini aktaran Hakan Bucak "Türkiye'ye inanılmaz bir talep var. Ancak doların sert iniş ve çıkışları, yabancı yatırımcıları biraz bekletiyor. Kurun düşmesi de yükselmesi de farklı avantajlar oluşturuyor. Burada stabil durumun oluşması gerekiyor. O zaman yabancı yatırımcı alımını ertelemeden hemen bugün Türkiye’ye yatırım yapacaktır. Sektörün finansman modellerinin de yeniden gözden geçirilmesi ve bu yönde de reforma ihtiyaç var. Mesela bankaların özellikle markalı konut projelerine garantör olması, sektörün büyümesi anlamında çok faydalı olur" diye konuştu.