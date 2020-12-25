Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Mahkeme kararı ile Uber taksi ürünüyle ülke genelinde faaliyet gösterebilecek. Yani firma sadece sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek. Özel araçlar için bu hizmet geçerli olmayacak. Mahkeme’nin bu kararının Yargıtay’a taşınıp taşınmayacağı da önümüzdeki günlerde netleşecek.

Uber’in özel araçlara da hizmet verebilmesi için ise bazı gerekliliklerin sağlanmasının gerektiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, ulaşım boyutuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, denetim boyutuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, vergi boyutuyla ilgili ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Ulaşım ayağında A1 ve A2 belgesine göre düzenlemenin de şart olduğu ifade ediliyor.



“TÜRKİYE’YE İNANIYORUZ”

Son alınan karar sonrası şirketten yapılan açıklamada yapıcı bir dil kullanıldı. Uber Global Sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" dedi.



2019 YILINDA ENGELLEME KARARI ÇIKMIŞTI

2019 yılında, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin açtığı dava sonrası İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Kararla Uber’in internet uygulamalarına da erişim engellenmişti.