Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız.
Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 166 milyar doları aşmıştır
26.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız.
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
755599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755599.aspx
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