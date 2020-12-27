Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantı 10.30'da gerçekleştirecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıya başkanlık edecek. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. Ortak açıklamada, “Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti, kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Bu tutarda aile unsuru yoktur. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler sebebiyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır. Bütün imkânlar seferber edilmelidir” dedi.