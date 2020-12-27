Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya kuraklıkla mücadele ederken, Türkiye de kendi tedbirlerini alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak tasarladıklarını belirtti. Bu kapsamda gelecek yıl;

¥ 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere toplam 90 tesis daha bitirilecek. Depolama sayısı 1617'ye, kapasite 180 milyar metreküpe ulaşacak.

¥ 92 sulama tesisi bitirilerek, bunların toplam sayısı 3 bin 313 çıkacak. Böylece sulamaya açılan alan 6,9 milyon hektara ulaşacak.

¥ İçme suyu ve atık suda 15 tesis daha tamamlayıp temin edilecek içme suyu miktarı da yıllık 4,8 milyar metreküpe yükselecek.

¥ 137 adet taşkın kontrol tesisi bitirilecek. Toplam sayı 10 bin 244 adede varacak.

¥ DSİ'ye 2020 yılında yatırımlar için 6,3 milyar lira toplam kaynak verilmişti, 2021 yılında bu rakam 15,1 milyar liraya ulaşacak.

17 YILDA YAPILANLAR

Türkiye'de 2003-2019 döneminde toplam 156,5 milyar liralık su yatırımı yapıldı. Bu dönemde 563 baraj, 547 HES, 303 gölet, 1332 geniş kapsamlı sulama tesisi, 207 toplulaştırma, 236 içme suyu tesisi, 17 atık su tesisi, 4782 taşkın koruma tesisi, 44 hayvan içme suyu göleti olmak üzere, 8 binin üzerinde tesis hizmete sunuldu.