Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası geçen hafta faizleri 200 baz puan artırarak "sıkı politikaya devam" mesajı verdi. Öncelikle enflasyonu düşürmede kararlı olan TCMB, yüzde 17 politika faizi ile 2020'yi kapatıyor. Dolarizasyonu engellemek isteyen Merkez Bankasının, önümüzdeki yıl ekstra olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde başka faiz artışına gitmeyeceği belirtiliyor. Analistler "2021 sonu enflasyon beklentileri yüzde 10-11 seviyelerinde. Dolayısıyla bahardan itibaren faiz indirimlerini konuşuyor oluruz. Bu faiz oranı yabancı yatırımcıyı çekecektir. Yerliler de döviz almaktan vazgeçecek. Şu anda satmaya ikna olmadılar ancak en azından ek talep gelmeyecek. Yabancı girişiyle birlikte dolarda 7,25 seviyelerine kadar düşüş yaşanabilir. Döviz alımlarının çoğu 6,75-7,05 aralığında yapıldı. Dolar bu seviyelere yaklaştıkça, ters dolarizasyon için güçlü bir zemin oluşabilir. Yerlilerin, dolar tutarak zarar edeceklerini görmeleri gerekiyor. Bugünkü politikaların 6 ay sürdürülmesi çok önemli. Reformlara başlanması da gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

BORSADA HEDEF: 1.900

Yeni yılda borsada da rekorların devamı bekleniyor. Analistler "Hisse seçimlerinde bulunduğu sektörde güçlü, iç piyasa ve ihracat dengesi olan, büyüme potansiyeli bulunan şirketlere odaklanılmalı. Ana senaryoda BİST100 endeksi 1.600-1.900 aralığında hareket edecek. Zaman zaman risk faktörlerinin ön plana çıkması durumda 1.300 seviyelerine gerileme yaşanabilir. 2020; bankacılık, havacılık, turizm ve yurt dışı taahhüt sektörleri için oldukça zor geçti ve hisse fiyatlarına yansıdı. 2021 yılında bu sektörlerde toparlanma beklerken, otomotiv, beyaz eşya, cam, telekom ve gıda perakende sektörlerine ilgi devam edebilir. Özellikle istikrar ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte, en geride kalan bankalara ilgi artışı sürebilir" ifadelerini kullanıyor.

BORSA YÜKSELDİ, DÖVİZ DÜŞTÜ

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, haftayı yüzde 1,26 kazançla 1.426,03 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3 bin 43 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,64 azalışla 9,2160 lira oldu. Analistler, yılın son haftasında kurlarda ve altında sakin seyir, borsada yükseliş bekliyor.