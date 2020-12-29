Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayii şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde bu yıl üst sıralara taşıdı. Dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100”de yer alan Türk şirketi sayısı 7’ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50’ye girme başarısı gösterdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC’ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS eklendi. Savunma projeleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen alınan tedbirlerle kesintisiz sürdü. Savunma sanayii şirketleri başta yerli solunum cihazı olmak üzere, sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu cihazların üretimine de destek verdi.

2020 yılında özellikle millî havacılık motorları konusunda stratejik gelişmeler yaşandı. İlk millî helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ’a teslim edildi. İnsansız hava araçlarında (İHA) görev yapacak Türkiye’nin yerli ve millî ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ’a sunuldu.

MELTEM-3 Projesi’nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi.

Türkiye’nin ilk millî silahlı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

T70 Genel Maksat Helikopteri için Alp Havacılık tarafından üretilen ilk dinamik komponetler ve iniş takımları TUSAŞ’a teslim edildi.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç polisin kullanımına verildi.

Taşınabilir mühimmat sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkânı sağlıyor.

Drone-mini/mikro İHA ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hâle getirecek Kangal Karıştırma/Köreltme Sistemi ile Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatlarına başlandı.

F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak ASELSAN IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi.

TÜRKİYE, ROKETSAN İLE "UZAY LİGİNE" GİRDİ

2020 yılında projelerde önemli gelişmeler sağlandı. Buna göre;

* ROKETSAN’ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Böylece Türkiye’nin “uzay sınırını aşması” ve “uzay ligine” girmesini sağlandı.

* F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak ASELSAN IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi.

* F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

* Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı ve Aksungur İHA’larının testleri başarıyla sürdürüldü. Aksungur, 49 saat havada kaldı.

* Amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) için bir dizi test gerçekleştirildi.

* Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında FNSS tarafından geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Aracın ilk montajı yapıldı.

* TRG-230 füze sistemine lazer arayıcı başlık entegre edildi.

* Envanterde bulunan M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırıldı.

* İlk yerli metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu İmece’nin son montaj işlemi gerçekleştirildi.

* Orta menzilli gemisavar füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen turbojet motorun testi başarıyla gerçekleştirildi.

* 25 milimetre kara topu geliştirilmesi için sözleşme müzakereleri başladı.

* Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında ilk prototip aracın modernizasyonu tamamlandı.

* Bayraktar TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü.

HAVA SAVUNMAYA YERLİ ÇÖZÜMLER

İlk millî ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı, hava savunma ürün ailesinin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testleri sonrası envantere girmeye hazır hâle getirildi.