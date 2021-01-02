Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi indiriminin fiyatlara da olumlu yansıması bekleniyor. Türkiye’de PlayStation 5 ve Xbox Series X modelleri 8.300 TL’ye satılıyor. Microsoft’un düşük donanımlı yeni nesil konsolu Xbox Series S ise 5.399 TL’ye satılıyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, 34 ülke arasından PlayStation 5’in en pahalı olduğu 5. ülke konumunda. Xbox Series X’in ise en pahalı olduğu 2. ülkeyiz. Her iki konsol da en ucuz Kanada’da satılıyor. Kanada’da PS5 3.860 TL’ye, Xbox Series X 3.680 TL’ye satılıyor. PS5’in en pahalı olduğu ülke, 11.090 TL’lik fiyatla Ukrayna. Xbox Series X’in en pahalı olduğu ülke 10.140 TL’lik fiyat etiketiyle Arjantin.