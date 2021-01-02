İstanbul Kapalıçarşı’da 453,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454 liradan, 2 bin 990 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 11 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 923 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 943 liradan, bin 461 liradan alınan Yarım Ziynet bin 471 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum (2 Ocak 2021 güncel altın fiyatları)
02.01.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
756982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/756982.aspx
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