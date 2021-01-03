Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), 2020 yılında günlük 626 uçuşla Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi olurken dünyada ilk beş arasına girmeyi başardı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), koronavirüs etkisi altında geçen 2020’nin havacılık sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Eurocontrol verilerine göre salgın öncesi 2019 yılında günlük ortalama 1.331 uçuşla Avrupa’da 4’üncü sırada yer alan Türk Hava Yolları (THY), küresel havacılık sektörünü büyük oranda etkileyen pandemi sebebiyle büyük düşüş yaşanmasına rağmen 2020’de günlük ortalama 626 uçuşla İrlanda merkezli Ryanair’in ardından en fazla uçan ikinci havayolu şirketi oldu. Yine Pegasus Hava Yolları da ortalama 261 uçuşla listeye 10’uncu sıradan girdi. Öte yandan İstanbul Uluslararası Havalimanı geçen yıl günlük 504 sefer ortalamasıyla Avrupa'da beşinci havalimanı olarak listede yerini aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 339 seferle geçen yıl Avrupa'nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.

Pandemi döneminde dünyada da en çok uçan beşinci şirket olmayı başardığını ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel krizden büyük ölçüde olumsuz etkilenen havacılık sektörü paydaşlarının, yeni yıl itibarıyla 2020 öncesine dönüş için çaba harcayacağını söyledi. Yaşanan gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdiklerini, yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yaptıklarını dile getiren Aycı, Çin’e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için uçak göndermeyi ihmal etmediklerini, devletin bu anlamdaki desteğine THY olarak da katkı sağladıklarını söyledi. Bu süreçte dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi uçakları ciddi manada yere indirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydeden İlker Aycı, bu yolcu uçaklarının bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdiklerini, kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldiklerini aktardı.

EN İYİ KARGO ŞİRKETİ

Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduklarına dikkati çeken Aycı şu değerlendirmelerde bulundu: Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa’nın en çok uçan hava yolu şirketlerinden biriyiz. Amerika’da ‘beş yıldızlı global hava yolu’ olarak seçildik ve ‘Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’ ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı. Avrupa’da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa’daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, THY’den 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu” diye konuştu.

AŞI VE İLAÇTA ÜÇÜNCÜ SIRADA

İlaç yardımlarında da öncü olduklarını dile getiren İlker Aycı, şunları kaydetti: Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk üç şirketten birisi THY Kargo’dur. Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalıkla başa çıkılmasında ve pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor.

HİÇ KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMADIK

Tüm şirketleri ve 65 bin istihdamla birlikte THY’nin, Türkiye’nin beş büyük istihdam şirketinden de biri hâline geldiğini vurgulayan İlker Aycı, "Dünyadaki bu büyük millî bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkarmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreçten; şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak ve kuvvetlenerek çıktık.