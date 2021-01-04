Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, "Türkiye, sağlık turizmi konusunda Avrupa'nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Eski normale dönüşümüzle birlikte, bu durumun avantajını hissedeceğiz. Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından, 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi, cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir. Geçen yıl Türkiye'ye en fazla hasta Avrupa'dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl özellikle Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.