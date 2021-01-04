Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılı yüzde 56,4 artışla 454 liradan tamamlayan gram altın, 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Yüzde 25 yükselen ve 1.900 dolardan kapanan altının onsu ise 10 yılın en iyi artışını kaydetti. Covid-19 salgını nedeniyle merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin 107 seviyesinden 89'a gerilemesi, 2020'de yatırımcıları altına yöneltmişti. Aşı ile beraber yükselişin hızı kesilmişti. Şimdi gözler 2021'de... Herkes altının bu yıl da benzer eğilimde hareket edip etmeyeceğini sorguluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş "Vaka sayılarının tekrar artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs, ABD hükûmetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapması, altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz. Altının onsu, küresel ekonomideki normalleşmeyi 2.000 dolar seviyesinin altında karşılayabilir" dedi.