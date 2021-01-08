Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece ekonomiye 2,4 milyar dolarlık katkı sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada; 20 yılda 382 ton altın üretildiğini ifade etti. 18 altın madeninin üretime devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi: 20 maden projesi de gün sayıyor. Bunların devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkaracağız. Geçen yıl 25,2 milyar dolarlık altın ithal edildi. Hedefimiz, ihtiyacımızı yerli madenlerden sağlamak, altın kaynaklı cari açığı azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak. Altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sektörde 13 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Son zamanlarda bazı çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgilerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının farkındayız. Türkiye’nin altın ithalatı artıyor. Bu talebin en az yarısını karşılayacak bir rezerve de sahibiz. Ancak Türkiye’nin enerji ve maden bağımsızlığı söz konusu olduğunda toplumu kışkırtan ve terörize eden organize bir güruh ve ona her fırsatta kol kanat geren bir muhalefetle karşı karşıyayız. Herkes şunu iyi bilsin ki, Türkiye için Karadeniz’de bulduğumuz rezerv ne kadar değerliyse, altın madenciliğimiz de aynı oranda değerlidir.