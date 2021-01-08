İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 404,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,75 liradan, 2 bin 858 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 878 liradan, bin 429 liradan alınan Yarım Ziynet bin 439 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
08.01.2021 - 18:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Kapalıçarşı,altın fşyatlaRI,
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