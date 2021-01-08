Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 18,38 puanlık artışla 1.540,61 puanla kapanırken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi de 1,02 değer kazandı.
Borsa haftayı rekorla kapattı
08.01.2021 - 18:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : BIST,
758508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758508.aspx
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