Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 18,38 puanlık artışla 1.540,61 puanla kapanırken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi de 1,02 değer kazandı.