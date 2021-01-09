Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor zamanların güvenli limanı olarak kabul edilen altın, 2020'de 42 tonla üretim rekoru kırdı. Bu yıl için sektörün çalışmaları hızlı başladı. Türkiye Madenciler Derneği İkinci Başkanı ve Tüprag Madencilik Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, bu yılın altın üretim rakamları için perspektif çalışmalarına başladıklarını belirterek "Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz" diye konuştu.

42 TON ALTINLA 17 MİLYAR LİRA

Geçen yıl altına 40-45 ton arası üretim hedefi koyduklarını, salgına rağmen bunu aksatmayıp 42 tonluk üretime ulaştıklarını söyleyen Yılmaz "Salgına rağmen 2,4 milyar dolar (yaklaşık 17 milyar TL) katkı sağladık" dedi. Türkiye'de altın madenciliğinin 2000'li yıllarda gelişmeye başladığını, 20 yılda 382 ton altın üretildiğini hatırlatan Mehmet Yılmaz "Sektörde bugün 13 bin 200 kişi direkt ve yaklaşık 50 bin kişi de dolaylı olarak istihdam ediliyor. Sektör devlete şu ana kadar 76 ton değerinde vergi ödedi. İşletmede 18 altın madeni bulunuyor. Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerine çıkacağız" dedi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI HIZLA AZALTACAĞIZ

Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin her yıl madencilikte 30-35 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini ve bu açığın 25 milyar dolarının altından kaynakladığını kaydederek "Normalde Türkiye'nin altın ithalatı 150-200 ton arasında. Bu sene 260 ton civarında ithalat gerçekleşti ancak 2021'de ithalat rakamlarının bu kadar fazla olacağını öngörmüyorum, bunun yerine biz üreteceğiz" ifadesini kullandı. Altın madenciliği konusunda Türkiye'de dünya standartlarının üzerinde bir sistem bulunduğunu dile getiren Yılmaz "Siyanür kullanımı, delme-patlatma, cevherin işlenmesi, su ve toprak kirliliğini önleyip hava kalitesini koruma gibi konularda da çok ilerideyiz. Hem çevreyi koruyup hem zenginliği yeryüzüne çıkaracağız. Gelin, madenlerimizi görün" dedi.