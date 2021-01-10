Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Gençler toplam 34 farklı kategoride yarışacak. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk defa yapılacak. Ön elemeleri geçen takımlara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST yarışmalarına ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun olma kadar gençler katılabiliyor. TEKNOFEST için son başvuru tarihi ise 28 Şubat.