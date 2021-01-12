Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2020 hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyledi. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Demir, geçen yıl platform üretiminden hava savunma sistemlerine, silah, mühimmat ve füze üretimlerinden elektronik harp ve radar sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden motor sistemlerine, askerî ekipman ve teçhizat üretiminden AR-GE ve eğitim faaliyetlerine kadar, her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştıklarına işaret ederek “Bütün bunları gizli-açık çeşitli ambargolara rağmen yaptığımızı da hatırlatmak isterim. İnşallah 2021 yılında hedeflerimizi daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Akıncı Taarruzi İHA'nın geçen yıl seri üretime hazır hâle geldiğini vurgulayan Demir, “Aksungur SİHA'nın seri üretim faaliyeti başladı. Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larımız sadece bizim değil, dost ve kardeş ülkelerimizin de kullandığı en önemli silahlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl, kamikaze mini İHA KARGU-2 ve silahlı mini/mikro İHA SONGAR'ı da güvenlik güçlerimiz ilk kez kullanmaya başladı. İHA alanındaki bu çalışmalar dünyada bizi bu alanda ilk 3-4 ülke arasına yani bir anlamda lider sınıfına yükseltti” diye konuştu.

2021'DE YAPILACAKLAR

∂ İsmail Demir, 2021 yılının da geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlanılan bir yıl olacağını belirterek 2021’e ilişkin şu bilgileri verdi:

¥ AKINCI TİHA’nın ilk teslimatlarını yapacağız.

¥ ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız.

¥ Millî Muharip Uçağın alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız.

¥ Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak.

¥ Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hâle gelecek.

¥ Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesi'nde ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle detay tasarımı tamamlanacak.

¥ Kısa, orta ve uzun menzilli BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak.

¥ İlk millî gemisavar füzemiz ATMACA, millî torpidomuz AKYA, tanksavar silahımız KARAOK’un ilk teslimatlarını yapacağız.

¥ Platformlar için geliştirilen ilk millî 7,62 milimetrelik makineli tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatları başlayacak.

¥ Yurt dışından tedarik edilen modüler barut sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına başlanacak.

¥ Modernize edilen ilk havan silahları teslim edilecek.

¥ Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU, test ve eğitim gemisi UFUK ve lojistik destek gemisini teslim edeceğiz.

¥ MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL'u denize indireceğiz.

¥ Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1. denizaltıyı suya indirecek ve 2. denizaltıyı havuza çekeceğiz.

¥ Ağır sınıf insansız kara aracının (İKA) prototipi üretilecek. Hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçlar teslim edilecek.

¥ TSK envanterinde ilk olacak Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatları yapılacak.

¥ SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet motoru ilk defa teslim edilecek.

¥ ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi çalıştırılacak.

¥ SİHA'lar için CATS kameraların seri üretimi sürerken, gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesi'nde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak.