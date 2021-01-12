Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması , halka arzlarda sağlanan yüksek getiriler, faizlerin düşük seyri ve yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışanların sayısındaki artışla, geçen yıl yaklaşık 800 bin kişi borsayla tanıştı. Pay piyasalarına artan rekor ilgi, borsa manipülatörlerinin de iştahını kabarttı. Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmeye çalışırken; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve profesyoneller, birbiri ardına verdikleri mesajlar ile yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor. SPK, 2020'de sosyal medya ve dijital platformları radarına alarak piyasa dolandırıcıları ile yoğun bir şekilde mücadele etse de “kısa sürede zengin olma hayali” satan piyasa dolandırıcıları, sosyal medyada peş peşe açtıkları hesaplarla on binlerce kişiye hızlıca ulaşabiliyor.

SUÇ İŞLERSİNİZ!

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, yatırımın emek gerektiren uzun süreli bir yolculuk olduğunu ifade ederek “Bu yolculuğun güvenli bir şekilde devam edebilmesi için ilk olarak yolun güvenliğini sağlayanlara kulak vermeli, bu yolculuk esnasında size eşlik edecek yol arkadaşları dikkatli şekilde seçilmelidir” dedi. Doğan, yatırım yolculuğunda yeni katılımcıların tasarruflarını gasp etmeye çalışan kötü niyetli kişilerle karşılaşmalarının, içinde bulunduğumuz dijital ortamda kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak “Yatırımcılar Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşamaz. Kimsenin size yardımcı olmaya çalışmayacağını bilmelisiniz. Bu tür ilişkiler ya sizin ya da başkalarının mağduriyeti üzerine kuruludur. Kötü niyetli ‘sözde üstat’larla hareket edenler suça da iştirak eder” diye konuştu.

DİKKAT! HİSSELER ÇOK ŞİŞTİ

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy; global ölçekte reel ekonominin gerçeklerinden kopan ve birçok rasyoya göre pahalı hâle gelen borsaların seyrinin, "negatif reel faizde toplanan 17 trilyon dolar" sebebiyle 'yeni normal' olarak gösterildiğini vurguladı. Paksoy, "Yatırımcı sayısı rekor şekilde arttı. Tüm hisselere ciddi para girişi oldu. Özellikle sosyal medya ve oluşturulan mesajlaşma gruplarından yatırımlarını yönlendirme tercihi yapanların, yüksek fiyatlara ulaşmış birçok hissede ciddi zarara uğrama ihtimali arttı. Profesyonel desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. 'Tüyo' peşinde koşma yerine, daha dikkatli bir yatırımcı algısına sahip olmak gerek" dedi.