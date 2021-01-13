Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konutlara 10 kWp’e (kilowattpeak) Kadar GES Kurulabiliyor

Türkiye’nin tamamında 10 kWp’e kadar hanelerde kullanmak üzere güneşten elektrik üretilebiliyor. Güneş ışığının yoğun olduğu bölgelerde aynı kurulu güçle daha fazla enerji üretmek mümkün oluyor.

1 kWp için 750$ – 1000$ Maliyet ve 5 Metrekare Alan Gerekiyor

Türkiye’de bireysel anlamda güneş enerjisi kurabilmenin yasal olarak mümkün olduğunu dile getiren Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, geçmişte hem güneş elektrik sistemlerinin hem de üretilen elektriği depolama maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak bugün her şeyin çok daha kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi:

“Güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kWp (kilowattpeak) Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmenin kWp başına 750 dolar maliyeti bulunuyor. Paneller için de ortalama 5 metrekare bir alan gerekiyor. Kurulumun ardından sistemin resmi geçici kabulü gerçekleşiyor ve aylık mahsuplaşma sistemine dahil olunuyor. Ardından öncelikli olarak üretilen elektrik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası olması durumunda veya üretilen enerjinin yetersiz olması durumunda mevcut elektrik dağıtım şebekesi vasıtasıyla dengeleme sağlanıyor. Ay sonunda şebekeden toplam çekilen elektrikle üretilen elektrik karşılaştırılıp mahsuplaşılıyor. Eğer üretile elektrik, tüketilenden fazla ise bu fazla kısım, tarife enerji fiyatından şebekeye satılmış oluyor. Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir bir enerji üretiliyor hem de elektrik harcamalarında tasarrufa gidiliyor. Yalnızca bireysel kullanımda değil, yüksek enerji tüketimi sebebiyle MW (megawatt) ölçeğinde büyük kurulum gerektiren ticari işletmeler ve sanayi tesisleri de 450$ – 470$ /kWp maliyetle işletmelerinin elektriğini güneşten sağlayabiliyorlar. Gumbel Group olarak güneşten elektrik üreterek hem dünyanın karbon salımına katkıda bulunacak hem de ekonomik bir şekilde elektrik tüketmek isteyen hanelere ya da sanayi tesisleri gibi ticari işletmelere anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerden faydalanmak isteyenler için İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finans Leasing, Kuveyt Türk vb. bankalarla iş birliklerimiz çerçevesinde ödeme kolaylıkları sağlıyoruz.”

Dünyada bugün güneş enerjisinden elektrik üretimi dendiği zaman 205 bin MW kurulu güçle Çin, lider konumda yer alıyor. Türkiye’nin bugün için güneş enerjisindeki kurulu gücü 6500 MW seviyesinde bulunuyor.