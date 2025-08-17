Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor

76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor

- Güncelleme:
76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

76 farklı işlemden geçen ve inşaat çivisinin bile kendisine dayanmadığı Sivas bıçağı için 18 bin koçtan elde edilen boynuzlar kurutulmaya bırakıldı. Boynuzların kuruyup bıçak sapı haline getirilmesinin 2 yıl sürdüğü bildirildi.

Tarihi çok eskiye dayanan ve günümüzde hala geleneksel yöntemlerle imal edilen Sivas bıçağı, kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor - 1. Resim

76 FARKLI İŞLEMDEN GEÇİYOR, İNŞAAT ÇİVİSİNİ BİLE KESEBİLİYOR

Tamamen el işçiliği ile yapılan ve 76 farklı işlemden geçen Sivas Bıçağı, keskinliğiyle olduğu gibi görüntüsüyle de hayran bırakıyor. İçerisine katılan elementlerle birlikte inşaat çivisini rahatlıkla kesebilen bıçak, görüntüsü ile koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor.

76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor - 2. Resim

20 yılı aşkın süredir bıçakçılık yapan Emre Göçeri, ülkenin çeşitli yerlerinden aldığı koçboynuzlarını kurutmaya başladı. 18 bin koçtan elde edilen yaklaşık 36 bin boynuzu açık alana seren Göçeri, "Bu boynuzlar yaklaşık 3 ay kuruyacak, daha sonra da Sivas Bıçağımıza değer katacak" ifadelerini kullandı.

76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor - 3. Resim

Göçeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KAMYONLAR DOLUSU BOYNUZ GETİRİLDİ

"Sivas’a 6 kamyon koçboynuzu getirdik. En büyüklerini ayırıyoruz ve onları geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan meşhur Sivas bıçağında kullanıyoruz. Diğer boynuzlardan da kemik tarak yapmayı planlıyoruz. Şu anda burada yaklaşık 36 bin boynuz var ve yaklaşık 18 bin tane koçun boynuzu bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ve doğu illerimizden topladığımız koçboynuzlarının burada kurutma işlemini yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay kurumaya bırakıyoruz. Toprak kokusunu ve yaşını çok güzel alıyor. Ağustos güneşi de bu işlemin hızlanmasına sebep oluyor.

"2 SENE SÜRÜYOR"

Daha sonradan çatı katında neminin iyice kurutulması için bir bekleme süresi olacak. Ardından ocakta ısıtılıp kesim işlemi yapılarak üretime başlanacak ve yaklaşık 2 sene sonra bu boynuzlarımız meşhur Sivas bıçağına dönüşecek. Yaş olduğu için bu işlemlerden geçmesi gerekiyor. 3 ila 4 ay toprak üzerinde, yine 3 ila 4 ay çatı arasında ve daha sonra da sap ve çeliği birleştirmeden en az 6 ay kadar daha kuruması lazım. Bu da yaklaşık 2 sene sürüyor"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
