76 farklı işlemden geçiyor, inşaat çivisini bile kesebiliyor! 18 bin koçtan elde edildi... Yapması 2 yıl sürüyor

Tarihi çok eskiye dayanan ve günümüzde hala geleneksel yöntemlerle imal edilen Sivas bıçağı, kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

76 FARKLI İŞLEMDEN GE Ç İYOR, İNŞAAT Ç İVİSİNİ BİLE KESEBİLİYOR

Tamamen el işçiliği ile yapılan ve 76 farklı işlemden geçen Sivas Bıçağı, keskinliğiyle olduğu gibi görüntüsüyle de hayran bırakıyor. İçerisine katılan elementlerle birlikte inşaat çivisini rahatlıkla kesebilen bıçak, görüntüsü ile koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor.

20 yılı aşkın süredir bıçakçılık yapan Emre Göçeri, ülkenin çeşitli yerlerinden aldığı koçboynuzlarını kurutmaya başladı. 18 bin koçtan elde edilen yaklaşık 36 bin boynuzu açık alana seren Göçeri, "Bu boynuzlar yaklaşık 3 ay kuruyacak, daha sonra da Sivas Bıçağımıza değer katacak" ifadelerini kullandı.

Göçeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: