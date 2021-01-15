Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Haziran 2020 itibarıyla uluslararası uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları’nın başarılı alt markası AnadoluJet, 15 Ocak 2021 itibarıyla İran ve Irak uçuşlarını başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, İran’ın Tahran kentine haftanın 5 günü, Irak’ın Bağdat şehrine 2 ve Erbil’e ise haftanın 3 günü uçuşlar icra edilecek. Seyahat edecek yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tahran, Bağdat ve Erbil uçuşlarının biletlerini tüm satış kanalları üzerinden satın alabilecekler. 31 Mart 2021 tarihine kadar satın alınan biletlerde ise ücretsiz değiştirme hakkı bulunuyor.